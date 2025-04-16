ЛЧ. Боруссия Д – Барселона 3:1. Одного хет-трика слишком мало

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Лига чемпионов, 1/4 финала

Ответный матч (результат первого поединка 0:4)

"Вестфаленштадион" (Дортмунд)

Главный арбитр: Маурицио Мариани (Италия)

Отыграться после 0:4 в первом матче – это нечто похожее на чудо. Еще стоит отметить, что это должна была сделать восьмая команда Бундеслиги против лидера испанской Примеры. Однако "шмели" чуть не подарили этот праздник болельщикам. По крайней мере, четыре гола они забили, но…

Давление от хозяев в первом тайме было бешеным. "Барселона" за 45+ минут пробила по воротам соперника только один раз. В то же время "шмели" буквально роем налетели на подопечных Флика с первых минут. Уже на пятой минуте Кубарси едва оформил автогол – выручил Щенсны. Но впоследствии счет все же был открыт.

Голкипер "Барсы" сбил Гросса в собственной штрафной и привез пенальти. Выручить Войцех не смог: Гирасси обыграл его ударом с точки. Подсек мяч нападающий, а Щенсны завалился на газон. 1:0 и впереди еще 80 минут. А может все-таки?…

На 16-й минуте снова мяч влетел в сетку ворот гостей: на этот раз Гросс сам забил. Однако теперь Паскаль от офсайда не ушел, поэтому гол был сразу же справедливо отменен. Впоследствии были моменты в Бенсебаини, Байера и Адееми. Во всех случаях отлично сыграл Щенсны. А на 39 пришел первый ответ "Барсы", однако до акцентированного удара Кунде не довел – Кобель накрыл мяч.

Второй тайм тоже хозяева начали бойко. Адееми создал для себя момент и пробил в плоскостьствор – Щенсны спас "блауграну". И именно из этого углового "Боруссия" забила. Очень похож гол, как сама и пропустила неделю назад. Свенссон подал с углового, Бенсебаини головой сбросил на дальнюю штангу, а там в пустыне добил мяч Гирасси.

Прошло пять минут и Бенсебаини из героя превратился в антигероя. После прострела Фермина Лопеса защитник пытался выбить мяч, но срезал в свои ворота. 54 минута – именно тогда "шмели" поняли, что “все”.

Дальше Ямаль не реализовал убийственный момент, Рафинья не слишком удачно пробил – Кобель накрыл мяч. Близки были гости к забитому, но в итоге пропустили еще один.

На 76 минуте свеженький Дюранвиль прорвался по флангу и прострелил в центр. У Араухо не удалось выбить мяч удачно – дал его прямо на Гирасси. Нападающий оформил хет-трик.

Серу стал первым в истории африканским игроком, который оформил 13 голов в одном розыгрыше Лиги чемпионов. Кроме этого, Гирасси – первый футболист "Боруссии" Д с 13 точными ударами в сезоне ЛЧ. Пока он лидирует в гонках бомбардиров текущего турнира. Однако сзади подкрадываются Рафинья (12) и Левандовский (11), которые продолжат свое выступление.

Реальных шансов отличиться хотя бы еще раз у "шмелей" не было. Они вылетают из Лиги чемпионов с высоко поднятой головой. И речь не только о счете, но и о событиях на поле, ведь почти час они буквально уничтожали "Барселону". Но стоит отдать должное и “сине-гранатовым” – они давление как и от соперника, так и от болельщиков выдержали.

Следующим соперником "Барселоны" станет победитель пары "Бавария" – "Интер". Окончательно, оппонент определится уже завтра.

"Боруссия" (Дортмунд, Германия) – "Барселона" (Барселона, Испания) 3:1

Голы: Гирасси 11 (пен.), 49, 76 – Бенсебаини 54 (авт.)

"Боруссия" Д: Кобель – Зюле, Антон, Бенсебаини – Коуту (Брандт 77), Гросс, Нмеча (Рейна 64), Свенссон – Адееми (Гиттенс 77), Гирасси, Байер (Дюранвиль 65)

"Барселона": Щенсны – Кунде, Кубарси, Араухо, Мартин – Гави (Педри 59), де Йонг – Лопес (Э. Гарсия 70) – Ямаль (Ф. Торрес 70), Лавандовский (Ольмо 86), Рафинья

Предупреждения: Нмеча 56 – де Йонг 35

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