В Pirelli надеются, что пит-стопов в Джидде станет больше

Гран При Саудовской Аравии – последний в весенней серии из трёх гонок подряд, и в этом году компания Pirelli привезла в Джидду резину более мягких составов. В качестве Hard будет использоваться C3, в качестве Medium – С4, в роли Soft – C5.

Шинники стараются ответить ожиданиям FIA, Формулы 1 и команд и полагают, что такой выбор будет способствовать разнообразию тактических схем, а это, как правило, означает более интересный и непредсказуемый характер гонки.

Трасса в Джидде принимает гонки Формулы 1 с 2021 года, и на предыдущих четырёх Гран При доминировала тактика одного пит-стопа. Например, в 2024-м по ходу Гран При только гонщик Sauber Валттери Боттас провёл два пит-стопа, остальные ограничились одним, при этом большинство стартовало на резине Medium, чтобы на втором отрезке дистанции получить Hard.

Только Оливер Берман, проводивший свою дебютную гонку за Ferrari, и Боттас стартовали на мягких шинах (тогда это была резина состава C4), тогда как Ландо Норрису (McLaren), Льюису Хэмилтону (Mercedes) и Гуаньюю Чжоу, напарнику Боттаса, удалось максимально растянуть первый отрезок на Medium, после чего они перешли на Soft.

Поверхность трассы не очень абразивная, в Pirelli оценивают, что этот параметр там на среднем уровне, но в быстрых поворотах трассы шины испытывают значительные поперечные нагрузки, хотя и не такие высокие, как в Сузуке или Барселоне.

В Джидде возможно гранулирование резины, особенно на первой тренировке: в пятницу трасса ещё довольно грязная, поскольку гонки там проводятся редко. Но в программу уик-энда включены несколько гонок поддержки, и состояние покрытия будет постепенно улучшаться, так что неприятное явление будет проявляться меньше.

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