Мюнхен. Теннисист из шестой сотни рейтинга стал первым игроком 2008 года, выигравшим матч в основной сетке турнира ATP

Итоги второго игрового дня на турнире АТР 500 в Мюнхене



Мюнхен, Германия • 14-20 апреля • грунт • €2,747,360

Действующий чемпион: Ян-Леннард Штруфф (Германия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Янник Ханфманн (Германия, WC) – Якуб Меншик (Чехия, 6) 7:6(4), 4:6, 6:3

Уго Умбер (Франция, 4) – Николас Ярри (Чили) 4:6, 6:3, 6:2

Фабиан Марожан (Венгрия) – Джастин Энгель (Германия, WC) 6:4, 6:1

Зизу Бергс (Бельгия) – Александр Бублик (Казахстан) 6:7(5), 6:4, 7:5

Диего Дедура-Паломеро (Германия, LL) – Денис Шаповалов (Канада, 8) 7:6(2), 3:0 отказ

Франсиско Серундоло (Аргентина, 5) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) 6:0, 6:2

Александр Шевченко (Казахстан, LL) – Флавио Коболли (Италия) 6:7(2), 6:3, 6:4

Мариано Навоне (Аргентина) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) 2:6, 6:4, 7:6(3)

Лучано Дардери (Италия) – Кристофер О’Коннелл (Австралия, LL) 7:6(3), 7:6(3)

Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды, LL) – Роберто Баутиста Агут (Испания) 6:4, 3:6, 6:4

• 131-я ракетка мира Янник Ханфманн победил на старте турнира чемпиона “Мастерса” в Майами Якуба Меншика, одержав третью победу в их четвертом очном поединке. 33-летний Ханфманн во втором круге станет соперником нидерландца Таллона Грикспора, у которого выиграл два матча из трех сыгранных.

• 17-летний Диего Дедура-Паломеро стал первым теннисистом 2008 года рождения, сыгравшим в основной сетке турнира АТР и кому удалось одержать победу на этом уровне. Немецкий теннисист, занимающий 549-е место в рейтинге АТР, сделал один брейк и отыграл оба брейк-поинта соперника. Во втором раунде Дедура-Паломеро сыграет против бельгийца Зизу Бергса.

• Франсиско Серундоло за 54 минуты разгромил действующего чемпиона турнира Яна-Леннарда Штруффа, сделав пять брейков и отыграв единственный брейк-поинт соперника. Дальше аргентинец сыграет против “лаки лузера” Александра Шевченко, с которым трижды встречался в прошлом сезоне на харде и дважды одержал победу.

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