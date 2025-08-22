Electric US Open: Марта Костюк поделилась яркими фото с тренировки перед стартом на американском “мэйджоре”

Вторая ракетка Украины Марта Костюк готовится к Открытому чемпионату США-2025



Марта продолжает тренировки на кортах US Open и поделилась фотографиями в обтягивающей голубой форме.

«Getting ready for an electric US Open⚡️», – подписала свою публикацию Марта Костюк.

Двумя днями ранее, Wilson, компания спонсор украинской теннисистки, опубликовала яркое промо с Мартой, перед ее стартом на американском “мэйджоре”.

Напомним, что по результатам жеребьевки, в первом круге US Open Марта Костюк сыграет против представительницы Великобритании Кэти Бултер.













btu.org.ua