Electric US Open: Марта Костюк поделилась яркими фото с тренировки перед стартом на американском “мэйджоре”

Вторая ракетка Украины Марта Костюк готовится к Открытому чемпионату США-2025
Марта продолжает тренировки на кортах US Open и поделилась фотографиями в обтягивающей голубой форме.
«Getting ready for an electric US Open⚡️», – подписала свою публикацию Марта Костюк.
Двумя днями ранее, Wilson, компания спонсор украинской теннисистки, опубликовала яркое промо с Мартой, перед ее стартом на американском “мэйджоре”.
Напомним, что по результатам жеребьевки, в первом круге US Open Марта Костюк сыграет против представительницы Великобритании Кэти Бултер.