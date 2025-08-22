Директор команды Усика сообщил, чем занимается Александр после боя с Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Директор команды Александра Усика Сергей Лапин рассказал, чем занимается сейчас абсолютный чемпион мира.

«Пришло время отдохнуть. У Усика были три тяжелых тренировочных лагеря и сложные поединки. Тайсон Фьюри был очень сильным. Дюбуа также сильный и молодой. Сейчас Александр отдыхает в кругу семьи, восстанавливается после травмы. Он обязательно вернется. Кто будет следующим соперником? Это решать только Усику», – сказал Лапин.

Ранее WBO (Всемирная боксерская организация) санкционировала следующий бой Александра Усика. Организация обязала Александра провести бой против Джозефа Паркера и дала 30 дней, чтобы боксеры договорились о поединке. Если Усик откажется драться с Паркером, то его могут лишить титула WBO.

sport.ua