Вильярреал хочет подписать вратаря ПСЖ

Последними неделями "Вильярреал" искал нового вратаря, и теперь известно, что клуб рассматривает на эту позицию бывшего игрока "Барселоны".

Как сообщает издание MARCA, "желтая субмарина" нацелилась на трансфер 24-летнего вратаря "Пари Сен-Жермен" Арнау Тенаса, который покинул "Барселону" как свободный агент в 2023 году.

"Вильярреал" ценит Тенаса, который может стать отличной рыночной возможностью. У него остался всего один год контракта с "ПСЖ", так что его можно попробовать подписать по сниженной цене. В случае прихода Тенаса "Вильярреал" почти наверняка захочет продать одного из своих вратарей — Луиса Джуниора или Диего Конде.

Добавим, что на счету Тенаса 8 матчей за "ПСЖ" во всех турнирах, в которых он пропустил 10 голов и лишь один раз сумел сохранить ворота "сухими". Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.

www.ua-football.com