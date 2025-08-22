Молодой чемпион заработает 46,1 миллиона долларов

НХЛ. Фрэнк Назар

Чемпион мира 2025 года в составе сборной США 21-летний Фрэнк Назар подписал семилетний контракт на сумму 46,13 миллиона долларов с «Чикаго Блэкхокс». Срок действия контракта, среднегодовая стоимость которого составляет 6,59 миллиона долларов, начинается в сезоне 2026/27.

В прошлом сезоне Назар набрал 26 (12+14) очков в 53 матчах дебютного сезона в НХЛ, а также помог США выиграть первый чемпионат мира с 1933 года. На форуме в Швеции и Дании Фрэнк набрал 12 (6+6) очков в 10 матчах.

«Фрэнк улучшил свою игру в прошлом сезоне и доказал, что является одним из лучших молодых талантов лиги», – сказал генеральный менеджер «Чикаго» Кайл Дэвидсон. «Он ведёт игру, используя свою элитную скорость и навыки плеймейкера, каждый матч создавая проблемы соперникам и возможности для партнёров. Фрэнк – неотъемлемая часть нашей команды, и мы рады, что он останется с нами на следующие сезоны».

Назар был выбран «Блэкхокс» под 13-м номером на драфте НХЛ 2022 года.

«Чикаго» откроет этот сезон матчем против обладателя Кубка Стэнли «Флориды» 7 октября.

sport.ua