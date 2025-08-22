Монтеррей. Паркс во второй раз в сезоне сыграет в полуфинале, Боузкова остановила “квалифарку” Ружич

Результаты четвертьфинальных матчей на турнире WTA 500 в Мексике



Монтеррей, Мексика • 18-23 августа • хард • $1,064,510

Действующая чемпионка: Линда Носкова (Чехия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Алиша Паркс (США) – Ребекка Шрамкова (Словакия) 6:2, 7:5

Диана Шнайдер (-, 3) – Элизе Мертенс (Бельгия, 5) 3:6, 7:6(4), 7:6(4)

Мари Боузкова (Чехия) – Антония Ружич (Хорватия, Q) 6:3, 6:2

Екатерина Александрова (-, 2) – Линда Носкова (Чехия, 6) 7:6(4), 4:6, 6:2

Алиша Паркс третий раз в карьере вышла в полуфинал на турнире WTA. В начале этого сезона американка сыграла на этой стадии в Окленде. Паркс попробует во второй раз пробиться в финал соревнований, если обыграет Диану Шнайдер. В этом году теннисистки дважды играли друг против друга: в феврале американка победила в Дохе, а в марте она уступила в Индиан-Уэллс.

Мари Боузкова проведет 13-й полуфинал на уровне Тура и второй в Монтеррее. Пять лет назад ей удалось дойти до финала на этом турнире. За свой третий финал в карьере (и второй в сезоне) чешка будет бороться с Екатериной Александровой, которой проиграла в двух предыдущих противостояниях.

Фото: Getty Images.

btu.org.ua