Барселона. Руне победил действующего чемпиона турнира Рууда, Алькарас вновь сыграет против Фиса

На турнире ATP 500 в Испании определились участники полуфинальных матчей



Барселона, Испания • 14-20 апреля • грунт • €3,050,800

Действующий чемпион: Каспер Рууд (Норвегия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Карлос Алькарас (Испания, 1) – Алекс де Минор (Австралия, 5) 7:5, 6:3

Артур Фис (Франция, 7) – Стефанос Циципас (Греция, 3) 2:0 отказ

Карен Хачанов (-) – Алехандро Давидович Фокина (Испания) 6:4, 7:5

Хольгер Руне (Дания, 6) – Каспер Рууд (Норвегия, 2) 6:4, 6:2

• Карлос Алькарас второй раз в этом сезоне и в четвертый раз за четыре очных поединка победил Алекса де Минора. Испанец выиграл восьмой матч подряд на грунте в этом году и одержал 13-ю победу подряд на соревнованиях в Барселоне. Алькарас второй раз в этом году победил соперника из топ-10 (всего 37-я такая победа в карьере). В полуфинале Алькарас сыграет против француза Артура Фиса, которому проиграл в трехсетовом поединке на прошлой неделе на “Мастерсе” в Монте-Карло.

• Хольгер Руне лишь второй раз за восемь матчей сумел победить Каспера Рууда. Для датчанина это третья победа в сезоне над соперником из топ-10 (всего 19-я такая победа в карьере). Дальше Руне сыграет против Карена Хачанова, с которым ранее не встречался на теннисном корте.

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