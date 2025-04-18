Вассёр: Нам пока не удалось выжать из машины максимум

Фредерик Вассёр не склонен преувеличивать прирост скорости, который Ferrari могут обеспечить новинки, представленные на предыдущем этапе в Бахрейне, хотя Шарль Леклер упомянул, что на скоростной трассе в Джидде модернизированная версия днища должна работать ещё эффективнее, чем в Сахире. А он завершил первую тренировку на 3-й строчке протокола.

Фредерик Вассёр: «Это так, но мы не говорим, что поедем на секунду быстрее. Тем более результаты первой тренировки во многом всегда зависят от того, кто какие режимы работы двигателей использовал.

Например, мы отлично понимаем, что уже ко второй тренировке условия на трассе существенно изменятся. А когда температура асфальта снизится на 10 градусов, это будет уже другая трасса и совершенно другая история.

Перед нами, как и перед всеми остальными командами, разве что за исключением McLaren, поскольку они на шаг впереди всех, стоят примерно одинаковые задачи, однако собрать всё воедино очень непросто. Резина очень чувствительна к изменению условий, и как только вы допускаете ошибку, то сразу откатываетесь назад.

Мы должны сохранять спокойствие и не спешить с выводами. Причём это относится ко всем. Давайте вспомним, например, ситуацию Макса Ферстаппена: в Японии он летел впереди всех, а уже в следующий уик-энд столкнулся с проблемами. Результаты сейчас такие плотные, что достаточно допустить ошибку, и вы сразу откатываетесь на пять или шесть позиций назад.

У нас есть все необходимые ингредиенты, чтобы добиться успеха, но это как с процессом приготовлением еды: важно каждый ингредиент добавлять в нужный момент. Если честно, у меня нет ощущения, что нам удалось выжать из нашей машины максимум, за исключением отдельных сессий. Но это относится не только к нам, а вообще ко всем. Даже к McLaren…

Пару лет назад в первой части квалификации вы выезжали на трассу на резине Medium и после единственной попытки проходили во вторую сессию. А сейчас даже топ-командам порой приходится ради этого расходовать два комплекта мягких шин – это говорит об очень высокой плотности результатов…

Надо продолжать спокойно работать и заниматься детальным анализом, искать, за счёт чего можно прибавить. Думаю, в прошлом году команда продемонстрировала своё мастерство, когда в нужный момент мы смогли прибавить на несколько сотых – надеюсь, так будет и в этом сезоне…

Для нас очень хорошо, что два наши гонщика подгоняют друг друга, и мы должны помочь им в полной мере раскрыться. Но обоих отличает истинно чемпионский подход к делу…»

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