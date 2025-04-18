ОФИЦИАЛЬНО. Один из сильнейших боксеров мира сразится за три титула

Getty Images/Global Images Ukraine. Накатани – Нишида

8 июня на арене «Ariake Colosseum»» в Токио (Япония) состоится вечер бокса от промоутера Акихико Хонды и его компании Teiken Promotions.

Главным событием станет станет бой в легчайшем весе (до 55,3 кг) – на ринге встретятся чемпион мира по версии WBC Дзюнто Накатани (30–0, 23 КО) и обладатель титула IBF Ресуке Нишида (10–0, 2 КО). Японские боксеры сразятся за три пояса – также разыграют вакантный от The Ring.

Накатани провел последний поединок в феврале этого года, когда в третьем раунде нокаутировал мексиканца Давида Куэльяра. Дзюнто является одним из сильнейших боксеров современности и занимает девятое место в рейтинге P4P.

Нишида завоевал титул чемпиона в мае прошлого года и провел одну успешную защиту. В декабре 2024 года в седьмом раунде нокаутировал Анучаи Донсуа из Таиланда.

sport.ua