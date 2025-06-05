Ролан Гаррос. Швёнтек не смогла защитить титул, проиграв с “баранкой” Соболенко в полуфинале

На Открытом чемпионате Франции состоялся первый полуфинальный матч
Париж, Франция • 25 мая – 8 июня • грунт • €23,485,000
Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд
Полуфинал
Ига Швёнтек (Польша, 5) – Арина Соболенко (-, 1) 6:7(1), 6:4, 0:6
Польская теннисистка потерпела пятое поражение в тринадцати матчах против Соболенко и не смогла продлить свою беспроигрышную серию на Ролан Гаррос, которая составила 26 матчей. Напомним, что Швёнтек выигрывала здесь титул предыдущие три сезона.
Арина Соболенко шестой раз в карьере сыграет в финале турнира Grand Slam. В ее активе три чемпионских трофея. В этом сезоне она проиграла в решающем матче на Australian Open.
Во втором полуфинале Ролан Гаррос сегодня встретятся Лоис Буассон (Франция, WC) и Коко Гауфф (США, 2).
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Фото: Getty Images.
btu.org.ua