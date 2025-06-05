Нападающий Эдмонтона снова отличился голом в овертайме

Getty Images/Global Images Ukraine. Леон Драйзайтль

В первом финальном матче Кубка Стэнли Эдмонтон Ойлерз победил на своем льду в овертайме Флориду Пантерс со счетом 4:3.

Лидеры Эдмонтона Коннор Макдэвид (0+2) и Леон Драйзайтль (2+0) набрали по два очка и укрепили свои позиции в списке лучших бомбардиров Кубка Стэнли в 2025 году.

28 (6+22) – Коннор Макдэвид

27 (9+18) – Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль забросил уже третью победную шайбу в овертаймах Кубка Стэнли в этом сезоне. Он стал пятым игроком в истории НХЛ, отличившимся подобным достижением.

1939 — Мэл Гилл

1951 — Морис Ришар

2017 – Кори Перри

2023 – Мэттью Ткачак

2025 – Леон Драйзайтль

Три из этих пяти игроков отметились результативными действиями в сегодняшнем матче.

Также Леон Драйзайтль стал лишь четвертым игроком в истории НХЛ, забросившим шайбу в большинстве в овертайме Кубка Стэнли.

1980 — Денис Потвин

2008 – Петр Сикора

2020 — Кевин Шаттенкирк

2025 – Леон Драйзайтль

Стартовал финал Кубка Стэнли: овертайм, 7 шайб и камбэк Эдмонтона

sport.ua