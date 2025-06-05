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Хоккей

Нападающий Эдмонтона снова отличился голом в овертайме

Нападающий Эдмонтона снова отличился голом в овертайме

Getty Images/Global Images Ukraine. Леон Драйзайтль

В первом финальном матче Кубка Стэнли Эдмонтон Ойлерз победил на своем льду в овертайме Флориду Пантерс со счетом 4:3.

Лидеры Эдмонтона Коннор Макдэвид (0+2) и Леон Драйзайтль (2+0) набрали по два очка и укрепили свои позиции в списке лучших бомбардиров Кубка Стэнли в 2025 году.

  • 28 (6+22) – Коннор Макдэвид
  • 27 (9+18) – Леон Драйзайтль

    • Леон Драйзайтль забросил уже третью победную шайбу в овертаймах Кубка Стэнли в этом сезоне. Он стал пятым игроком в истории НХЛ, отличившимся подобным достижением.

  • 1939 — Мэл Гилл
  • 1951 — Морис Ришар
  • 2017 – Кори Перри
  • 2023 – Мэттью Ткачак
  • 2025 – Леон Драйзайтль

    • Три из этих пяти игроков отметились результативными действиями в сегодняшнем матче.

    Также Леон Драйзайтль стал лишь четвертым игроком в истории НХЛ, забросившим шайбу в большинстве в овертайме Кубка Стэнли.

  • 1980 — Денис Потвин
  • 2008 – Петр Сикора
  • 2020 — Кевин Шаттенкирк
  • 2025 – Леон Драйзайтль

    • Стартовал финал Кубка Стэнли: овертайм, 7 шайб и камбэк Эдмонтона
    sport.ua

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