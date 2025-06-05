Нападающий Эдмонтона снова отличился голом в овертайме

В первом финальном матче Кубка Стэнли Эдмонтон Ойлерз победил на своем льду в овертайме Флориду Пантерс со счетом 4:3.
Лидеры Эдмонтона Коннор Макдэвид (0+2) и Леон Драйзайтль (2+0) набрали по два очка и укрепили свои позиции в списке лучших бомбардиров Кубка Стэнли в 2025 году.
Леон Драйзайтль забросил уже третью победную шайбу в овертаймах Кубка Стэнли в этом сезоне. Он стал пятым игроком в истории НХЛ, отличившимся подобным достижением.
Три из этих пяти игроков отметились результативными действиями в сегодняшнем матче.
Также Леон Драйзайтль стал лишь четвертым игроком в истории НХЛ, забросившим шайбу в большинстве в овертайме Кубка Стэнли.
Стартовал финал Кубка Стэнли: овертайм, 7 шайб и камбэк Эдмонтона
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