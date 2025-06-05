Сайнс оценил шансы Williams побороться за победы в 2026-м

Карлос Сайнс уверен, что у Williams есть всё необходимое, чтобы войти в число ведущих команд Формулы 1. Однако испанский гонщик сомневается, что его команда окажется в их числе уже в 2026 году.

«Я выступаю за команду с долгосрочным проектом, и меня это действительно мотивирует, – рассказал Карлос Сайнс в интервью итальянской версии издания Motorsport. – Я чувствую себя частью семьи.

Я не хочу сказать, что в Ferrari мне было некомфортно, но хочу прояснить – в прошлом году ситуация была иной, поскольку весь сезон я выступал за команду, зная, что уйду из неё. Так что я сказал себе: если я не могу перейти в ведущую команду, то я помогу её построить.

Я не думаю, что мы будем готовы бороться за победы в следующем году. Хотя будет здорово, если удастся сделать шаг вперёд, поскольку это будет означать, что мы входим в число ведущих команд. Но по моему опыту в Ferrari могу сказать, что одно дело находиться в числе ведущих команд, и совсем другое на самом деле опережать лидеров.

Я хочу выиграть титул, и моя главная цель – бороться за титул вместе с Williams».

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