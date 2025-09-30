Бывший чемпион: «У него столько денег. Этому супертяжу пора заканчивать»

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира, а ныне эксперт на британском телевидении Джонни Нельсон считает, что супертяжу Энтони Джошуа уже не стоит возвращаться в ринг.

«Мне кажется, Джошуа уже никому ничего доказывать не должен. Бой с Фьюри? Все уже устали от разговоров про этот поединок. Никто в это уже не верит».

«Энтони стоит встать и уйти. У него уже столько денег, что ему пора просто заканчивать», – сказал Нельсон.

Ранее сообщалось, что британец следующий бой проведет в январе или феврале. Последний на этот момент поединок Джошуа провел год назад, уступив Даниэлю Дюбуа.

sport.ua