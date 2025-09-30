Харьковские Соколы будут играть «домашние» матчи Суперлиги в Днепре

Харьковчане не могут выступать в родном городе из соображений безопасности

Харьковские Соколы будут проводить «домашние» матчи Суперлиги Favbet-2025/26 в Днепре.

«К сожалению, война внесла свои коррективы и у команды Харьковские Соколы есть трудности с домашними играми. БК Днепр предоставит поддержку железобетонному Харькову и на этот сезон предоставит свою арену для домашних матчей команды Соколы! Желаю всем клубам достойно пройти весь сезон, а болельщикам получить удовольствие от игры их любимых команд!», — сообщил президент БК Днепр Валерий Кондратьев.

Напомним, Харьковские Соколы уверенно переиграли Нико-Баскет в финале Высшей лиги-2024/25 и сыграют в Суперлиге 2025/26. Кроме того, в прошлом сезоне команда Алексея Золотоуса дошла до полуфинала Кубка Украины FAVBET, где уступила БК Ровно.

В новом сезоне харьковчане стартуют поединком против БК Запорожье 3 октября. Встреча пройдет в рамках бабла в Черкассах.

