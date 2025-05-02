Нью-Йорк Никс вышел в четвертьфинал плей-офф НБА

Клипперс сравняли счет в противостоянии с Наггетс
В ночь на 2 мая состоялись два матча первого круга плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Нью-Йорк Никс стал еще одним четвертьфиналистом плей-офф. В шестом матче серии Никс обыграли Детройт Пистонс (116:113). А вот в серии Лос-Анджелес Клипперс и Денвер Наггетс сохраняется интрига — 3:3 после шести игр.
- НБА. Плей-офф. Первый круг
Детройт Пистонс — Нью-Йорк Никс — 113:116 (23:37, 38:22, 24:37, 28:20)
Счет в серии — 2:4
Лос-Анджелес Клипперс — Денвер Наггетс — 111:105 (25:28, 33:29, 32:22, 21:26)
Счет в серии — 3:3