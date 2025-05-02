Британский супертяж: «Усик – Дюбуа? Он уникум, но уязвим»

Getty Images/Global Images Ukraine. Фрейзер Кларк

Известный британский супертяжеловес Фрейзер Кларк высказался о реванше между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

«Дюбуа надо использовать свою агрессию, молодость и скорость. Надо заставить Усика работать в таком темпе, в котором он не хочет работать. Но давайте не забывать, Усик – это уникум, гений. Думаю, что Александр является большим фаворитом реванша, но если кто-то и может сделать апсет и победить украинца – то это Дюбуа.

Удар в первом бою? Я думаю он был в пределах правил. Усик уязвим к этому. Я думаю, что Дюбуа повторит это в реванше, но ему надо выбрать правильный план на бой», – сказал Кларк.

С Фьюри у Усика также было два поединка – в прошлом году Александр дважды перебил «Цыганского короля». Оба зрелищных поединка прошли всю дистанцию.

Ранее Усик отреагировал на слова Даниэля Дюбуа на пресс-конференции, что он нанес точный удар в первом бою украинцу по корпусу.

sport.ua