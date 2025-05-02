Кими Антонелли: Мы особенно хороши в квалификациях

Перед началом гоночного уик-энда в Майами Кими Антонелли рассказал, что ни разу не был в этом городе, но ему уже всё нравится. Гонщик Mercedes надеется, что скорость машины позволит побороться за место на старте в первых рядах.

Кими Антонелли: «Думаю, уик-энд будет очень интересным. Я впервые приехал в Майами – не только на трассу, но и в сам город – он классный. Мне нравится!

В этом сезоне мы выступаем очень стабильно и особенно хороши в квалификациях – у нас очень высокий темп, который позволяет бороться за позиции в первых рядах. Надеюсь, в этот уик-энд будет точно так же.

Что касается гонки, то я не знаю, чего ожидать. На прошлом этапе в Джидде у меня и у Джорджа Расселла на длинной дистанции возникли некоторые проблемы со скоростью. Но мы всё равно неплохо выглядим, деградация резины в предыдущих гонках была не очень высокой, так что, думаю, мы сможем побороться.

Надеюсь, в квалификации мы вновь добьёмся высокого результата. Если удастся стартовать из первых рядов, то мы сможем побороться за первые позиции».

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