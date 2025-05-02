Теннисный дайджест от BTU: Котов угрожал Муте, Серундоло повторил достижение дель Потро, меры безопасности для Синнера в Риме

Портал “Большой теннис Украины” предлагает утренний дайджест новостей из мира тенниса



🗞 Коко Гауфф стала одной из самых молодых теннисисток, которой удалось дойти до финала турниров серии 1000 и на грунте, и на харде (за всю историю категории с 2009 года). Американка в возрасте 21 года и 39 дней уступает лишь датчанке Каролин Возняцки и польке Иге Швёнтек, которую и обыграла на пути к финалу в Мадриде.

🗞 Каспер Рууд стал третьим среди теннисистов, которые сейчас играют, кто записал в свой актив 30 полуфиналов на грунте. Такое же количество выходов в полуфинал имеет Фабио Фоньини, а на счету Новака Джоковича – 50 грунтовых полуфиналов. Рууд также стал третьим игроком, который победил в своих первых 7 четвертьфиналах на грунтовых “Мастерсах” (за всю историю категории с 1990 года). Ранее это удалось сделать только Гильермо Кории и Рафаэлю Надалю.

🗞 Франсиско Серундоло стал первым теннисистом из Южной Америки после Хуана Мартина дель Потро (Майами-Мадрид, 2009), который добрался до полуфинала на “Мастерсе” на разных покрытиях.

❗️ Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы не пропускать главные новости из мира тенниса

🗞 Корентен Муте в уже удаленном посте в соцсетях обвинил «нейтрального» игрока Павла Котова в угрозах во время их матча на «челленджере» во Франции.

«В следующий раз ты выйдешь к сетке и я тебя убью». «Однажды тебя кто-то убьет». Даже не было предупреждения. Похоже, что такие слова разрешено говорить на корте. Если вы не хотите, чтобы я начал с этим разбираться, почему вы, АТР, не выполняете свою работу?», – написал француз. Позже Муте удалил эту публикацию, но оставил репост со своей же цитатой об угрозах со страницы французского теннисного блога. «Теперь я буду плохо спать», – написал он в комментарии к репосту.

🗞 Президент Федерации тенниса Италии Анджело Бинаги рассказал об особых мерах безопасности для Янника Синнера. Организаторы Мастерса в Риме обеспечат первой ракетке мира специальный номер отдельно от комнаты для игроков для его персонала и семьи во время турнира. Ранее такое индивидуальное место для участника соревнований предоставляли Новаку Джоковичу и его команде. «Мы создадим для него Форт Апачи, потому что считаем, что он должен быть защищен, должен расслабляться и готовиться к своим матчам, тратя как можно меньше энергии», – заявил Бинаги.

🗞 Федерация тенниса Франции объявила об открытии «теннисного клуба Ролан Гаррос» этим летом. Часть кортов будет доступной для публичного бронирования в некоторых слотах в течение дня в период двух сессий (середина июня-начало июля и во второй половине августа). Стадион будет открыт для зрителей в течение национального чемпионата среди юниоров, сеньоров, сеньоров+ и теннисистов на колясках.



btu.org.ua