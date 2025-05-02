Лос-Анджелес Кингз четвертый год подряд вылетел от одного соперника в НХЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Лос-Анджелес Кингз

В шестом матче серии плей-офф Эдмонтон Ойлерз победил Лос-Анджелес Кингз со счетом 6:4 и выиграл серию в целом (4-2).

Лос-Анджелес Кингз стал лишь второй командой в истории НХЛ/НБА/НФЛ/МЛБ, которую четыре года подряд победил один и тот же соперник в первом раунде плей-офф.

Первой такой командой был Бостон Брюинс, проигравший Монреаль Канадиенс в первом раунде плей-офф НХЛ с 1984 по 1987 годы.

Интересен тот факт, что Лос-Анджелес Кингз выигрывал 2-0 после двух первых матчей серии, но затем проиграли 4 матча подряд.

Плей-офф НХЛ. Торонто, Вегас и Эдмонтон вышли во второй раунд

sport.ua