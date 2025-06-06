Макарска. Соболева прошла в основную сетку, преодолев квалификацию

Анастасия Соболева сыграет на турнире WTA 125 в Хорватии
Макарска, Хорватия • 4-9 июня • грунт • $115,000
Действующая чемпионка: Кэти Волынец (США)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Украинская теннисистка в единственном раунде квалификации победила француженку Амандин Эсс со счетом 6:3, 6:4.
В первом круге основной сетки Соболева сыграет против еще одного “квалифаера”, третьей сеяной Ренаты Сарасуа из Мексики или хорватки Петры Мартич, посеянной под седьмым номером.
Фото: Getty Images.
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