Макарска. Соболева прошла в основную сетку, преодолев квалификацию

Анастасия Соболева сыграет на турнире WTA 125 в Хорватии



Макарска, Хорватия • 4-9 июня • грунт • $115,000

Действующая чемпионка: Кэти Волынец (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Украинская теннисистка в единственном раунде квалификации победила француженку Амандин Эсс со счетом 6:3, 6:4.

В первом круге основной сетки Соболева сыграет против еще одного “квалифаера”, третьей сеяной Ренаты Сарасуа из Мексики или хорватки Петры Мартич, посеянной под седьмым номером.



Фото: Getty Images.

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