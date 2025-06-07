Льюис Хэмилтон: Ferrari уступает McLaren пять десятых

Команда McLaren уверенно лидирует в Кубке конструкторов, а её гонщики Оскар Пиастри и Ландо Норрис выиграли семь гонок из девяти. Тем не менее, Льюис Хэмилтон считает, что соперникам по силам сократить отставание от команды из Уокинга, но сомневается, что это по силам сделать Ferrari в этом сезоне.

Льюис Хэмилтон: «В McLaren проделали потрясающую работу. В нашем случае речь идёт о пяти десятых, но у ближайших преследователей они выигрывают, вероятно, три десятых. Всего три десятых.

Это не непреодолимое отставание, и три десятых можно отыграть. Но, например, мы потратили месяцы на разработку, чтобы отыграть одну десятую. Так что я не знаю, есть ли у нас… У нас нет этих пяти десятых, но именно столько нужно отыграть, чтобы опередить их. Но никогда не говори никогда».

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