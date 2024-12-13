Льюис Хэмилтон попрощался с Mercedes

В пятницу Льюис Хэмилтон в последний раз приехал на базу Mercedes в Брэкли, чтобы попрощаться с командой.

Британский гонщик выступал за заводскую команду немецкого концерна на протяжении одиннадцати сезонов, и за это время выиграл 84 гонки, 78 раз стартовал с поула и шесть раз становился чемпионом мира. На базе в Брэкли Льюису устроили чемпионские проводы, после которых он опубликовал эмоциональное сообщение в социальных сетях.

«Теперь это стало реальностью, – написал Льюис Хэмилтон. – После Абу-Даби, после Куала-Лумпура и после Штутгарта всё закончилось здесь. Брэкли был моим домом. Тысячи людей, которые работают в Брэкли и Бриксуорте были моими друзьями и напарниками, и я не могу достаточно отблагодарить вас за всю напряжённую работу и поддержку. Это было реально».

В 2025-м Льюис продолжит карьеру в Ferrari, где станет напарником Шарля Леклера.

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