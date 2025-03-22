Вольфф: Все пытаются постичь науку работы с резиной

Тото Вольфф, руководитель команды Mercedes, подчеркнул, что в этот уик-энд у его гонщиков тоже были сложности, но Джорджу Расселлу под конец квалификации всё-таки удалось проехать очень хороший круг и показать 2-е время.

Тото Вольфф: «У нас было немало разного рода сложностей, нам не удавалось прогревать шины до оптимальных температур, но Джордж всё-таки на самом последнем круге всё сделал исключительно правильно. Полагаю, это стало итогом хорошей командной работы, и в заключительной попытке ему удалось всё собрать воедино – отсюда и результат.

Мы видим, что все команды пытаются постичь науку работы с резиной, видим, как быстро всё может измениться. Буквально только что Ferrari явно доминировала, а в квалификации её гонщики показали только 5-е и 6-е время. Но также надо отметить очень высокую плотность результатов, потому, решая задачи, связанные с резиной, приходится действовать методом проб и ошибок».

Также в эфире телеканала Sky Sports Тото Вольфф сказал несколько слов об Эдди Джордане, ушедшем из жизни 20 марта: «Надо отдать должное его достижениям, ведь сначала его команда многого добилась в молодёжных формулах, затем в чемпионате мира появились легендарные зелёные машины с рекламой 7Up. Именно Эдди дал шанс Михаэлю Шумахеру дебютировать в Формуле 1 за рулём одной из этих Jordan 191.

Эдди был особенным человеком, ведь в своих комментариях в прессе он мог разнести тебя в пух и прах, а затем в паддоке взять за руку со словами: “Ты же понимаешь, мне пришлось это сказать”. Не стоило принимать за чистую монету всё, что Эдди говорит, и мы это понимали. Но у него всё-таки было доброе сердце.

Не всей информацией, которой Эдди располагал, он делился перед объективами камер, но знал, как привлечь к себе внимание, знал, что скандальный заголовок – это хорошо. Однако то, чем он делился с нами за закрытыми дверями, всегда было ценно, ведь у него был огромный опыт, и он отлично разбирался во всём, что связано с Формулой 1».

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