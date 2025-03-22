Камбосос победил Вилли. Выглядел не более чем нормально, но уже хочет титул

Getty Images/Global Images Ukraine. Джордж Камбосос

22 марта в Сиднее, Австралия, бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (22-3, 10 КО) встретился с молодым австралийским проспектом Джейком Уилли (16-2, 15 КО). Противостояние, которое не вызвало интриги, показалось достаточно близким, чтобы ставить Джорджу вопросы.

Однако он хочет дальше идти за чемпионским титулом. И уже называют конкретные имена.

Камбосос впервые отбоксировал после Ломаченко. Соперник легко продержался все раунды

Джейк Вилли стал соперником Камбососа случайно. Он должен был прийти на это шоу, как зритель, но соперник австралийца из-за медицинских показаний выбыл из противостояния за неделю до боя. А на предложение боксировать Джейк согласился сразу.

Для 24-летнего парня это действительно большой шанс. Камбосос – местная звезда. Не огромного масштаба, но достаточно серьезного, как ни крути. Джейк был в восторге, рассказывал, что восхищается тем, что Джордж сделал для австралийского бокса, и собирался дать бой.

Несмотря на свою малоопытность, Уилли выглядел как боксер, который может удивить. Габаритнее соперника, с хорошим ударом, молодой. Да и тренировался перед поединком – его бой планировался через три недели.

Однако в ринге не удивил, но и не разочаровал. Джейк попадал по сопернику, разбил тому лицо. Несколько раз попадал в Камбососа так, что тому приходилось ловко двигаться по рингу, чтобы не попасть под дополнительные удары.

В общем, Вилли задачу выполнил. Дал конкурентный поединок фавориту, боролся с ним до самого конца, достаточно спокойно прошел двенадцать раундов.

Выполнил ли задачу Камбосос – вопрос, на который нет ответа. С одной стороны, соперник появился за неделю до боя и дал хороший поединок. Джордж победил уверенно: 117-111, 117-111, 117-111 и 115-113. С другой – все должно было быть лучше.

Камбосос превосходил оппонента в скорости. Был готов выбрасывать много ударов и хорошо двигаться, но при этом постоянно разменивался с оппонентом и дарил ему шансы. Отсюда и рассечение, и третий счет, который является достаточно близким.

Это был такой себе типичный Джордж Камбосос, который всегда отдает предпочтение драке перед техническим боксом. Когда австралийский фаворит пытался переиграть соперника, получалось хорошо. Он попадал с дистанции, двигался в разные стороны. Однако таких эпизодов было недостаточно.

В общем, нормальный бой для обоих. Не больше, не меньше. Оба выполнили задачу. Однако продают ли такие противостояния билеты – вопрос риторический. Перед этим боксировала Скай Николсон против Тиары Браун. Так там фанаты громче реагировали на фаворитку Николсон, чем в следующем бою на Камбососа.

Что дальше?

Джейк Уилли должен получить промоутерский контракт от Matchroom Boxing. Об этом ему сказал Эдди Хирн в ринге. Проиграл, но получил неплохую компенсацию.

Камбосос же идет за новыми победами и титулами. На этот раз Джордж планирует бороться за пояс в первом полусреднем весе. Это следующая категория после легкой, где он был абсолютным чемпионом после победы над Теофимо Лопесом.

«Он может стать чемпионом в двух категориях», – заявил Эдди Хирн после этой победы.

Целью Камбососа является Ричард Гитчинсон, который владеет титулом IBF. Этому парню не удалось сделать объединительный поединок против Теофимо Лопеса. Причины неизвестны, но сначала планировалось, что в турнире от Турки Аль аш-Шейха будет боксировать Теофимо против именно Гитчинсона. А в результате, Лопес встретится с претендентом Арнольдом Барбосой.

Камбосос собирается бороться против умного чемпиона. Гитчинсон – не идеален, но кажется лучшим боксером Джорджа: быстрее, умнее и ловчее.

Однако австралиец получит этот поединок с высокой долей вероятности. Он имеет имя, которое все еще хорошо ценится. Его поединки против Девина Хейни, Теофимо Лопеса и Василия Ломаченко продаются, как ценные и едва ли не близкие, хотя понятно, что два из трех соперников просто разобрались с Джорджем.

Гитчинсону нужно такое имя в рекорде и не надо простаивать. Это едва ли не самый идеальный вариант для него. Если со здоровьем Камбососа все будет хорошо, и он сможет быстро залечить лицо, то, возможно, в конце лета он уже и получит свой шанс.

Надо еще дождаться решения IBF, которая может быть очень принципиальной в этом вопросе. Однако Хирн так уверенно говорил об этой паре, что, похоже, никто не будет против и этот бой – лишь вопрос времени.

sport.ua