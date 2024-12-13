Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, как бы пришел мой бой с Усиком?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Леннокс Льюис

Икона бокса Леннокс Льюис поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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«Усик очень подвижный боксер, он сближается с тобой, наносит удар, а потом сразу отходит назад. Тайсону в реванше нужно активно использовать свой джеб.

Мне нравится, когда Тайсон выходит на бой с большим весом. Ему надо использовать больше апперкотов, это наносило Усику вред в первом бою. Знаете, как бы пришел мой бой с Усиком? Я бы постоянно выбрасывал апперкоты, он уязвим к таким ударам», – сказал Леннокс.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

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