Тайсон ФЬЮРИ: «Нет, он не сможет победить, не согласится на реванш»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри высказался относительно возможного боя-реванша между Энтони Джошуа и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа.

«Нет, Джошуа не сможет победить Дюбуа в реванше. Я не думаю, что он сможет это сделать. Я даже не думаю, что Энтони согласится выйти на реванш», – сказал Фьюри.

В 2024 году Дюбуа сенсационно деклассировал Джошуа, отправив Энтони несколько раз на канвас и нокаутировал в пятом раунде.

Ранее чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа сравнил силу удара звездных супертяжей – Александра Усика, Даниэля Дюбуа и Тайсона Фьюри.

sport.ua