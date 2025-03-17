Лига 1. ПСЖ – Марсель 3:1. Парижане вновь побеждают в Ле Классико

Две первые команды чемпионата Франции в этом сезоне сошлись в одном из самых горячих противостояний страны за более чем 50 последних лет. Между "Пари Сен-Жермен" и "Марселем" сформировалась пропасть в турнирной таблице еще до очной встречи, однако за их принципиальной борьбой всегда интересно следить. Сегодняшняя игра не стала исключением из правил.

С самого начала матча "провансальцы" принялись создавать опасность у владений Джанлуиджи Доннаруммы. Первая возможность возникла уже на 2-й минуте после прямого удара со штрафного от Амина Гуири, однако итальянский вратарь очень легко справился с ним. Хозяева пытались быстро завладеть мячом, что им в итоге и удалось, это же "ПСЖ".

В первые 15 минут игры было очень много борьбы. В целом поединок был очень интенсивным, но с минимумом острых моментов от обеих команд. Большинство ударов парижан блокировались защитниками "Марселя", однако "красно-синим" все же удалось открыть счет первыми в результате быстрой вертикальной атаки от собственных ворот. Уже на 17-й минуте забил Усман Дембеле. Француз довольно легко разобрался в штрафной зоне "бело-голубых" с Херонимо Рулли и спокойно отправил мяч в сетку. Это взятие ворот для форварда "ПСЖ" стало 21-м голом в текущем сезоне Лиги 1.

Под конец первого тайма парижане забили во второй раз. Нуну Мендеш замкнул передачу от Фабиана Руиса, который отдал в этом матче свой второй ассист. Также стоит отметить, что эта атака началась на 42-й минуте благодаря усилиям Ашрафа Хакими, который заметил забегание испанского хавбека и выполнил прекрасный разрезной пас в его направлении.

Серьезные пробелы в обороне "провансальцев" помешали им в этой игре. Первая половина поединка завершилась практически без шансов для гостей. Но во втором тайме похожий подарок подопечным Роберто Де Дзерби подарил и сам "ПСЖ". На 51-й минуте в центре поля ошибся Нуну Мендеш, отдав мяч сопернику. Адриен Рабьо подхватил круглого и протащил его в штрафную, отдав пас в последний момент на Амина Гуири, который мощно вколотил кожаного в сетку ворот. Хотя и ненадолго, но интрига вернулась в матч после того, как гости воспользовались ошибкой своих оппонентов. Далее было интереснее следить за тем, как разворачивались события на газоне "Парк де Пренс".

После пропущенного гола команда Луиса Энрике пыталась быстро восстановить преимущество в два мяча. Несколько моментов, которые можно действительно назвать опасными, хозяева смогли создать. Сначала на 60-й минуте Дембеле решил взять на себя ответственность и пробить по воротам, однако мяч попал в штангу. Позже Уоррен Заир-Эмери выходил почти один на один с Рулли, впрочем аргентинский голкипер спас свою команду в этом эпизоде. Игроки "ПСЖ" продолжали атаковать и в конце концов достигли своего. На 76-й минуте Поль Лирола, который вышел на замену во втором тайме, неудачно срезал прострел от Хакими в собственные ворота. Концовка выдалась спокойной, поэтому в итоге этот поединок закончился для "ПСЖ" седьмой победой подряд в матчах против "Марселя" в Лиге 1. Роберто Де Дзерби не прошел испытание.

"Пари Сен-Жермен" благодаря этой победе приблизился к чемпионству в этом сезоне Лиги 1. Команда Луиса Энрике имеет в своем активе 68 очков после 26-ти сыгранных туров в чемпионате Франции. Расстояние от "Марселя" до парижан в турнирной таблице увеличилось до 19 баллов, и теперь "провансальцам" придется сосредоточит на том, чтобы сохранить второе место.

Лига 1. 26-й тур

Стадион: "Парк де Пренс" (Париж)

Главный судья: Клеман Тюрпен (Франция)

"ПСЖ" — "Марсель" 3:1

Голы: Дембеле (17), Мендеш (42), Лирола (аг, 76) — Гуири (51)

"ПСЖ": Доннарумма — Мендеш, Пачо, Беральдо, Хакими — Руис, Витинья, Заир-Эмери (Барколя, 64) — Кварацхелия (Л. Эрнандес, 80), Дембеле (Ли Кан Ин, 80), Дуэ (Невеш, 72)

"Марсель": Рулли — Корнелиус, Луис Фелипе (Лирола, 63), Балерди — Дедич (Мерлен, 63), Кондогбия (Бакола, 89), Ронжье (Мопе, 84), Луис Энрике — Рабьо, Надир (Гринвуд, 63) — Гуири

Предупреждение: Мендеш (26)

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