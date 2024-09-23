Гранит Джака раскритиковал игру в обороне своей команды в матче с Вольфсбургом: Мы не можем защищаться так наивно

Хаби Алонсо отреагировал на критику швейцарца

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Вчера чемпион Германии в очередной раз в этом году вырвал победу на последних минутах: на этот раз пострадал "Вольфсбург" (4:3). Леверкузенский "Байер" в этом сезоне плохо играет в защите, поскольку они пропустили 11 голов в 7 поединках и полузащитник "фармацевтов" Гранит Джака не скрывал своего разочарования относительно действий в обороне своей команды.

"Это огромный тревожный звонок для всех нас. Мы не можем продолжать так играть. Мы не можем защищаться так наивно. Это плохо и не должно происходить на таком уровне… Топ-команда не пропускает два гола за девять минут! Это было слишком легко", – заявил Джака в интервью DAZN, которое цитирует Sky Sport. Хаби Алонсо отреагировал на слова швейцарца.

"[Критика Джаки] была абсолютно правильной. Если мы продолжим в том же духе, у нас не будет шанса достичь чего-то великого. Но мои игроки не глупые. Они знают, что мы должны делать", – сказал рулевой леверкузенцев.

Добавим, что следующий поединок "Байер" сыграет 28 сентября на выезде против мюнхенской "Баварии".

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