«Тайсон сделает это раньше». Экс-чемпион оценил шансы Дюбуа против Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Экс-чемпион мира Рикки Хаттон высказался о возможном бое между Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 KO) и украинцем Александром Усиком (22-0, 14 КО):

«Он неплохо провел первый бой против Усика. А сейчас Даниэль будет очень уверенным. Он имеет хорошие шансы. Но я считаю, что Тайсон Фьюри победит Александра Усика раньше».

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113. Бой-реванш состоится 21 декабря.

Напомним, в августе 2023 года Александр Усик нокаутировал Дюбуа в 9-м раунде и защитил титулы чемпиона мира.

sport.ua