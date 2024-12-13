Марта Костюк среди лидеров сезона по количеству побед над соперницами из топ-10

Украинская теннисистка Марта Костюк в этом сезоне выиграла пять матчей, в которых играла против соперниц из топ-10 мирового рейтинга



Лидерами сезона по этому показателю являются Ига Швёнтек (Польша) и Арина Соболенко (-), выигравшие по 11 таких матчей. По 7 побед в таких поединках записали на свой счет Коко Гауфф (США) и Анна Калинская (-). Марта Костюк, вместе с Чжэн Циньвэнь (Китай) и Викторией Азаренко (-) одержали по 5 побед в противостояниях с топ-10.

Напомним, что три из своих пяти побед на соперницами из топ-10 Марта одержала на турнире в Штутгарте, где дошла до финала. Там украинка была сильнее Чжэн Циньвэнь (№7), Коко Гауфф (№3) и Маркеты Вондроушовой (№8). Еще в этом году Костюк обыгрывала Джессику Пегулу (№5) в Сан-Диего и Марию Саккари (№8) на Олимпиаде в Париже.

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