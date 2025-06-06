Квалификация, Южная Америка. Падение Колумбии продолжается. 15 ударов – 0 в створ

В ночь с пятницы на субботу в рамках 15-го тура южноамериканского отборочного цикла чемпионата мира Колумбия принимала одного из аутсайдеров таблицы – Перу.

Как и ожидалось, хозяева действовали с позиции силы. "Трехцветные" уверенно контролировали мяч в диапазоне от 67 до 75% в разные промежутки игры, а также активно пробивали по воротам. Впрочем, ни один из 15 ударов так и не попал в створ – половина пролетела мимо целей, другую часть попыток заблокировал соперник.

Подопечные Нестора Лоренсо занимают 6 место (21 балл) – это последняя позиция, которая позволяет напрямую попасть на ЧМ. "Инки" – девятые (11 очков).

Чемпионат мира. Квалификация, Южная Америка. 15-й тур

Барранкилья. Эстадио Метрополитано Роберто Мелендес

Колумбия – Перу 0:0

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