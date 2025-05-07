Циципас, Паолини и Векич заявились за свои сборные на Кубок Хопмана-2025

Стал известен состав участников командного турнира
Шесть сборных разделили на две группы. После групповых матчей победители групп встретятся в финале соревнований.
ГРУППА А
Канада: Бьянка Андрееску, Феликс Оже-Альяссим
Греция: Деспина Папамихаил, Стефанос Циципас
Испания: Марина Бассольс Рибера, Роберто Баутиста Агут
ГРУППА В
Италия: Жасмин Паолини, Флавио Коболли
Франция: Клоэ Паке, Артур Фис
Хорватия: Донна Векич, Дуе Айдукович
Напомним, что Кубок Хопмана пройдет в итальянском городе Бари с 16 по 20 июля.
Действующими чемпионами соревнований является сборная Хорватии, которая победила в 2023 году. В прошлом сезоне турнир не проводился из-за Олимпийских игр.