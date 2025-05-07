Зак Браун: Ландо нужно перестать стремиться к идеалу

Ландо Норрис выиграл первую гонку сезона, но потом начал нервничать, ошибаться, и с тех пор не побеждал. Руководитель McLaren Racing Зак Браун советует своему гонщику перестать стремиться к совершенству и расслабиться, если он хочет завоевать титул.

Зак Браун: «Ландо нужно перестать стремиться к совершенству, думать о том, чтобы добиться идеала. Спросите у гонщиков – любой скажет, что никогда в своей карьере не проезжал идеального круга. Этого не бывает. Ландо нужно просто делать то, что в его силах.

Для меня совершенство — это делать всё возможное, даже если вы чуть промахнётесь на апексе или затормозите на метр позже. Стремление сделать все возможное — это лучший подход.

Мы проводим пит-стопы за 1,8 секунды. Уверен, можем провести и за 1,78, но не надо приезжать на каждый пит-стоп с ожиданием, что он пройдёт за 1,78. Просто заезжайте на пит-стоп, а команда сделает всё возможное. Это верный подход».

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