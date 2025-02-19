Флавио Бриаторе мечтает о Гран При Франции в Париже

Исполнительный советник Alpine Флавио Бриаторе мечтает вернуть в календарь французский Гран При, но только в Париже…

Флавио Бриаторе: «Я был бы рад возвращению в календарь Гран При Франции, но не в Маньи-Кур или Ле-Кастелле, а в Париже.

В Маньи-Куре просто ничего нет, в Ле-Кастелле всегда трафик. Формула 1 заслуживает проведения Гран При в Париже, но не в центре города, не под Эйфелевой башней, а там, это будет красиво.

В Париже есть все возможности для размещения спонсоров, гостей, персонала и болельщиков. Это не Ле-Кастелле и тем более не Маньи-Кур, которые не могут этого предложить. Все хотят Гран При Франции, а Франция скучает по Формуле 1! Гран При в Париже – это было бы здорово».

Идея проведения Гран При Франции в предместьях Парижа не нова – двадцать лет назад обсуждался проект строительства трассы вблизи парижского Диснейленда, но дальше переговоров дело не пошло.

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