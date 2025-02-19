Стало известно, когда Выхрист снова выйдет в ринг

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Выхрист

Именитый украинский супертяж Виктор Выхрист эксклюзивно для Sport.ua рассказал, когда может состояться следующий бой с его участием:

«Я постоянно контактирую со своими промоутерами и на днях они сообщили, что прилагают усилия, чтобы в начале апреля я снова вышел в ринг. Речь идет о рейтинговом поединке, который, вероятно, пройдет в Германии. Конкретика должна явиться к концу февраля.

Кстати, я мог провести очередной бой еще в конце прошлого года. Но поскольку мне сообщили о нем всего за несколько недель до проведения, пришлось отказаться. Потому что для качественной подготовки, совершенного изучения соперника нужно минимум месяц», – рассказал боксер.

Виктор Выхрист – чемпион Европы по боксу среди любителей 2017 года, победитель Европейских игр 2019 года, провел на профессиональном ринге 14 боев, одержав 13 побед.

В последнем поединке украинец 21 сентября 2024 взял верх над босницем Мирком Тинтором.

Ранее сообщалось, что Виктор Выхрист сделал прогноз на титульный бой именитых боксеров – англичанина Дюбуа и новозеландца Паркера, который состоится в Саудовской Аравии 22 февраля.

sport.ua