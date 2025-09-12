Карл ФРОЧ: «Этот бой не нужно проводить, есть опасность для здоровья»

Getty Images/Global Images Ukraine. Карл Фроч

Легендарный американский супертяжеловес Майк Тайсон анонсировал свое возвращение на ринг.

«Железный Майк» сообщил, что достигнута договоренность о поединке против непобедимого американского боксера Флойда Мейвезера.

Бой состоится в 2026 году, а точная дата и время будут известны позже.

На анонс этого поединка отреагировал бывший чемпион мира Карл Фроч.

«Этот бой не должен был состояться. Зачем это вообще, кто кому хочет что-то доказать? Этот поединок опасен для здоровья. Да, судя по росту, Майк и Флойд почти одинаковы, но Тайсон будет намного габаритнее. Сомневаюсь, что Флойду удастся его потрясти, а вот Майку… Будет огромная разница в весе», – сказал Фроч.

sport.ua