ПСЖ и Доннарумма пока не пришли к согласию по новому контракту. Что мешает?

С момента своего перехода в "ПСЖ" в июле 2021 года Джанлуиджи Доннарумма чередует удачные выступления с менее убедительными. Несмотря на то, что прошлым летом в клуб прибыл Сафонов, Доннарумма сохранил место в основном составе, сыграв большинство матчей, в том числе в Лиге чемпионов.

Несмотря на некоторые ошибки, бывший вратарь "Милана", похоже, пользуется доверием руководства клуба. Его контракт действует до июня 2026 года, и 25-летний итальянец имеет возможность его продлить. По данным L'Équipe, по этому поводу уже запланировано несколько встреч. Пока остается лишь ждать результатов этих переговоров.

Добавим, что в этом сезоне Доннарумма сыграл в 25 матчах за "ПСЖ" во всех турнирах, пропустив 24 гола и 7 раз сохранив свои ворота "сухими".

www.ua-football.com