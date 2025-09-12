Артета объяснил, насколько сложными являются разговоры с игроком, которого нужно заменить или вывести из состава

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета и наставник команды НБА "Голден Стэйт Уорриорз" Стив Керр недавно стали гостями семинара по лидерству. Там у Артеты спросили, насколько сложными он считает разговоры с игроком, которого нужно заменить или вывести из состава, потому что он, например, начинает сдавать из-за возраста.

"Они сложные, это очевидно. Но возвращаясь к нашим ролям, я считаю, что нужно обеспечить чёткость. То есть ты должен поговорить с игроком и сделать это в правильное время. Потом нужно понять, какая среда будет наилучшей для этого разговора. Если я приглашу игрока в свой офис и сяду рядом с ним — это один разговор. Если между нами будет стол — это уже другой. Если я сделаю это на поле — ещё другой. Если я приглашу его домой, а мои дети в это время бегают где-то во дворе, то это тоже будет совсем другой разговор Поэтому, думаю, овладеть этим очень сложно. Но мы никогда не должны забывать о силе, которую имеет сам факт разговора и место, где он происходит. А также — о настроении. В конце концов, ты же не убедишь игрока в тот же день, что ты хороший человек и заботишься о нём, но при этом собираешься сообщить плохие новости. Если ты раньше не сделал подготовительной работы — особенно через действия в отношениях с его партнёрами по команде в других ситуациях, то он просто не поверит в это. Но все равно стоит поговорить.

В итоге тебе придётся с этим жить. На следующий день ты должен посмотреть ему в глаза и попросить его сделать что-то для остальных в команде. Иногда ты чувствуешь, что это не лучший момент для тебя, потому что у тебя нет энергии. Например, сразу после матча, который ты, возможно, проиграл. Или есть ещё какая-то проблема, или позвонил совет директоров, и тебе нужно провести этот разговор. Хорошо подумай о месте, о том, как ты хочешь подать это, и сделай всё, чтобы он почувствовал, что ты действительно заботишься о нём. Я думаю, что слова, которые мы используем, особенно то, как мы начинаем разговор ещё до того, как сообщим новость, как упоминал Стив, что Попович был в этом лучшим, это ключевой момент. Но когда они верят, что ты действительно честен с ними, то, независимо от того, нравится им это или нет, они по крайней мере будут уважать твоё решение", – сказал Артета.

Напомним, что свой следующий матч "Арсенал" проведёт в субботу, 13 сентября, против "Ноттингем Форест".

