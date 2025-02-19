Экс-чемпион UFC ждет возвращения Кличко, чтобы провести с ним бой

Getty Images/Global Images Ukraine. Франсис Нганну

Бывший чемпион UFC Франсис Нганну не собирается завершать карьеру и планирует провести несколько поединков – камерунец определился с возможными соперниками:

«Я собираюсь провести несколько боев, вариантов у меня много. Важно выбрать самый интересный. Возможно, это будет встреча с кикбоксером Рико Верховеном.

Но в следующем поединке мне хотелось бы выйти на ринг и сразится по правилам бокса. Меня интересует Владимир Кличко, если он возобновит карьеру, или Дерек Чисора», – поделился мнением Нганну.

В октябре прошлого года камерунский боец дебютировал в PFL – нокаутировал в первом раунде бразильца Ренана Ферейру и стал чемпионом PFL в тяжелом весе.

Ранее назывались все вероятные оппоненты для возвращения легендарного Владимира Кличко.

sport.ua