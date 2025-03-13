Амбициозные планы: как Соломенников и Лозан готовятся к Гран-при WBC

Ready to Fight. Александр Соломенников и Даниил Лозан

В апреле 2025 года WBC проведет Гран-при в Саудовской Аравии для молодых и перспективных боксеров в четырех различных категориях: полулегком, суперлегком весе, крузервейте и хевивейте. Формат турнира – 32 боксера в каждом весе будут соревноваться на выбывание.

Интересно, что участие в Гран-при примет немало украинских боксеров, среди них: Виталий Стальченко, Цотне Рогава, Дмитрий Ловчинский, Петр Фролов, Игорь Семончук, Максим Молодан, Александр Соломенников и Даниил Лозан.

Сайт Sport.ua подробнее пообщался с одними из самых перспективных боксеров Украины Даниилом Лозаном и Александром Соломенниковым и узнал об их планах на Гран-при.

Оба боксера очень обрадовались, когда узнали, что им удастся выступить на таком турнире.

«Я был очень счастлив, это большой шанс для меня засветиться на высоком уровне. Очень рад и благодарен, что моей команде Top Boxing Generation удалось организовать мне такой крутой турнир.

Влад сказал мне такую новость, что я буду там боксировать. Я очень обрадовался, спасибо ему большое за такой шанс, буду максимально стараться показать хорошую работу», – говорит Александр Соломенников.

У Даниила Лозана была несколько иная реакция:

«Первое, что я подумал – черт возьми, у меня получилось!», – сказал боксер.

Саудовская Аравия последние несколько лет догнала США и Британию по уровню проведения боксерских вечеров, поэтому сейчас попасть в Рияд и отбоксировать там – это фактически мечта для каждого боксера. Даниил Лозан также был доволен этим.

«Ну в мыслях я конечно представлял себе, что буду там боксировать, особенно, когда подавал заявку, но для меня это не какое-то большое чудо. Мы с командой и тренером все делаем все для того, чтобы быть там, поэтому все закономерно», – добавил он.

Александр Соломенников также хорошо отзывается о боях в Аравии.

«Конечно хотел туда попасть, это сейчас то место, где организация шоу и сами поединки не менее крутые, чем в Америке», – говорит боксер.

Уже было объявлено немало боксеров, которые будут драться на Гран-при в Саудовской Аравии, поэтому легких соперников там ожидать не стоит. Однако, несмотря на это, украинцы готовы проявить себя.

«Очень круто, что здесь будут сильные бойцы. Для меня это важно, поскольку с серьезными противниками ты растешь и прогрессируешь. Для меня это шанс показать на весь мир зрелищный и интересный бокс», – сказал Соломенников.

Даниил также считает, что Гран-при является очень крутой возможностью для того, чтобы показать себя наилучшим образом.

«Конечно, этот турнир является большой возможностью проявить себя и шансом на большое будущее», – говорит Лозан.

Гран-при начнется уже в апреле 2025 года, поэтому времени на подготовку остается не так много.

«Тренировочный лагерь у меня уже давно проходит. Я уже закончил тренировки на физо, теперь делаю более скоростную работу. Когда будет известен соперник, тогда начнем спарринги», – сказал Александр.

У Даниила Лозана перед Гран-при есть еще один турнир – это Чемпионат Украины.

«Чемпионат Украины для меня остается чемпионатом Украины. Это один из главных стартов года в любительском боксе, поэтому ни в коем случае это не подготовка к Гран-при или что-то подобное. Для меня это 2 отдельных мероприятия, которые не взаимодействуют между собой в моей подготовке к тому или иному турниру.

Конечно, после ЧУ переводим дыхание и работаем дальше. Многие со стороны говорят, что трудно, надо отдохнуть и тому подобное. Ну слушайте, это жизнь атлета, такая наша работа, и я считаю это нормальным. Конечно, в планах провести тренировочный кемп, который несколько будет отличаться от всех предыдущих по времени подготовки, но думаю на результат это не повлияет. Сильному не надо, слабому не поможет», – констатировал Даниил.

Конечно, оба украинца готовятся показать лучшие результаты на Гран-при в Саудовской Аравии.

«Моя цель – это стать чемпионом», – сказал Соломенников.

У Даниила Лозана также не менее амбициозные планы.

«Хочу гахнуть это Гран-при, а дальше как пойдет, потому что на все воля Божья. Конечно настраиваемся на победу и будем все возможное делать для этого», – сказал боксер.

sport.ua