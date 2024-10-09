ФОТО. Как Усик провел спарринг с украинским боксером из своей команды

Instagram. Александр Усик и Даниэль Лапин

11 сентября чемпион мира по версиям WBO, WBC, WBA и IBO Александр Усик сообщил, что начал тренировочный лагерь, готовясь к реваншу с Тайсоном Фьюри.

На протяжении месяца Александр публиковал фото в своих социальных сетях и показывал, как проводит подготовку.

9 октября 27-летний украинский боксер Даниэль Лапин, который является частью команды Усика, опубликовал в своем Instagram снимки со спарринга против чемпиона.

Лапин выиграл десятый из десяти поединков в профессиональной карьере, а в андеркарде первого боя Усик – Фьюри нокаутировал португальца Октавио Пудивитра и завоевал титул WBA Continental.

Большое шоу бокса с главным поединком Александр Усик – Тайсон Фьюри (реванш) запланировано на 21 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

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sport.ua