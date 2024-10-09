Роналду уже переговорил с Аль-Насром о продлении контракта

Криштиану уже встретился со спортивным директором клуба
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Легендарный футболист Криштиану Роналду, вероятно, останется в Саудовской Аравии.
Как сообщил журналист Руди Галетти, португалец ведет переговоры с руководством "Аль-Насра" о продлении контракта. Роналду уже встретился со спортивным директором клуба Гвидо Фиенгой и представителем Министерства туризма Саудовской Аравии.
Напомним, что у Криштиану контракт с "Аль-Насром" рассчитан до 30 июня 2025 года.
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