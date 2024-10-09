Днепр разгромно уступил в гостях польскому Анвилу в 1-м туре Кубка Европы ФИБА

Украинская команда была слабее хозяев в каждой из четвертей

Чемпион Украины Днепр неудачно стартовал в групповом этапе Кубка Европы ФИБА — с крупного выездного поражения от польского Анвила со счетом 71:114.

Матч проходил в польском Влоцлавеке. Хозяева площадки были уверенно сильнее соперника в каждой из четвертей, похоронив всю интригу уже к большому перерыву (60:38). Лишь третью четверть подопечные Владимира Коваля провели относительно на равных с соперником.

Самым результативным игроком в составе украинской команды стал ее новичок Александр Мишула — защитник, который был дозаявлен на Кубок Европы лишь позавчера, и только накануне поединка присоединился в команде.

Напомним, Днепр уступил румынской Констанце в плей-офф квалификации Кубка Европы по сумме двух матчей. Тем не менее, разница «-11» позволила украинской команде стать одной из трех (вместе с бельгийским Шарлеруа и словацкой Превидзой) «лаки-лузеров».

Украинская команда попала в группу D, где ее соперниками, помимо Анвила, стали Сассари (Италия) и Спортинг (Португалия). На групповом этапе Кубка Европы играют команды в 10 группах. В следующий раунд выйдут победители квартетов, а также шесть лучших команд, занявших вторые места.

Ранее в этом же квартете Сассари обыграл Спортинг со счетом 82:69. Днепр после 1-го тура замыкает турнирную таблицу группы D. Во втором туре днепряне примут Спортинг 16 октября. Домашние матчи украинская команда планирует играть в латвийской Елгаве.

Кубок Европы ФИБА. Группа D. 1-й тур

Анвил (Польша) — Днепр (Украина) — 114:71 (32:20, 28:18, 23:19, 31:14)

Днепр: Мишула (19), Сыпало (18), Тимофеенко (11), Закурдаев (5 + 3 подбора), Горобченко (4 + 5 передач — 7 потерь), Дубоненко (4), Конев (4), Тарасенко (4), Сорочан (2)

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