Два новых назначения в FIA

В FIA объявили о двух новых назначениях на руководящие должности – Альберто Вильяреал станет генеральным менеджером, Алессандра Мальхаме – директором по персоналу.

На своём посту испанец Вильяреал будет подчиняться непосредственно президенту FIA и председателю Сената. Его задача – контроль за операционной и финансовой деятельностью, руководство администрацией FIA, работа со стратегическими целями и приоритеты интересов членов FIA при принятии решений.

Итальянка Алессандра Мальхаме будет отвечать за кадры и стратегию работы сотрудников.

Мохаммед Бен Сулайем, президент FIA: «Я рад приветствовать Альберто и Алессандру в нашей команде. Уверен, многолетний опыт Альберто обеспечит устойчивое развитие наших финансовых показателей, сделает работу менеджмента более эффективной и принесет пользу нашим членам.

Алессандра принесла в федерацию богатый опыт в области управления персоналом. Уверен, она обеспечит развитие самого ценного актива FIA – наших людей».

Источник