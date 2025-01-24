Напарник Квята надеется, что Lamborghini сможет прибавить

В прошлом ноябре в Lamborghini подтвердили, что отказались от участия в WEC, однако один свой гиперкар SC63 итальянская компания заявила на старт сезона в американской серии IMSA.

Машину с бортовым номером 63 вместе с Даниилом Квятом, Романом Грожаном и Мирко Бортолотти пилотирует Эдорадо Мортара, также известный по своим выступлениям в Формуле E.

Немаловажно, что в 2025 году техническую и операционную поддержку Lamborghini оказывает известная американская компания Riley Technologies, у которой огромный и очень успешный опыт в гонках на выносливость. Мортара надеется, что это поможет их команде Automobili Lamborghini Squadra Corse добиться прогресса.

Сотрудничество двух компаний началось совсем недавно, и теперь идёт интенсивная подготовка к предстоящему марафону «24 часа Дайтоны».

«Пока всё идёт довольно неплохо, – рассказал Мортара в интервью Sportscar365. – Это очень хорошая и очень опытная команда, специалисты которой очень быстро разобрались, какие у нашей машины недостатки, и уже работают, пытаясь найти решения. Это очень помогает, ведь SC63 непросто и настраивать, и пилотировать.

Но похоже, что благодаря опыту Riley мы быстро нашли ряд неплохих технических решений. Когда начинается сотрудничество с новыми партнёрами, возможно, они несколько иначе смотрят на вещи – всегда хорошо, когда мы изучаем что-то новое, и это помогает добиться прогресса».

В прошлом году оба гиперкара Lamborghini добрались до финиша в «24 часах Ле-Мана», а экипаж Мортары, Квята и Бортолотти занял 10-е место в абсолютной классификации.

«Ле-Ман стал для нас одной из лучших гонок прошлого года, – продолжил швейцарский гонщик. – Можно сказать, мы подтвердили что в плане надёжности у нас всё довольно неплохо. Особенно если вспомнить, что сезон 2024 года был первым, когда мы только начали выступать на этой машине. Надеюсь, так будет и в Дайтоне, и наша машина окажется немного более надёжной, чем техника соперников.

Если говорить о предстоящем сезоне в целом, то прежде всего мы должны доказать, что можем бороться наравне с остальными. Похоже, в прошлом году мы несколько недотягивали до этого уровня, поэтому сейчас мы должны найти способ, который поможет соперничать с другими командами. А там будет видно, чего мы сможем добиться, но думаю, что начинать надо с этого. Нам предстоит упорно трудиться, чтобы отыграть некоторое отставание».

Во вчерашней квалификации в Дайтоне экипаж Lamborghini показал 8-е время.

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