Днепр обыграл Прикарпатье-Говерлу в матче киевского бабла Суперлиги FAVBET-2024/25

Аутсайдер сильно провел первую половину встречи, но затем чемпион все расставил на свои места

Днепр продолжил победную серию в регулярном чемпионате Суперлиги FAVBET-2024/25, одержав в Киеве трудовую победу над Прикарпатьем-Говерлой — 75:65.

Аутсайдер сенсационно выиграл первую четверть с разницей +5. Неплохо Говерла держалась и во второй, лишь под конец ее позволив фавориту выйти вперед.

Вторую половину игры Днепр провел значительно мощнее — быстро ушел в отрыв и удерживал соперника на комфортной дистанции, не позволяя подобраться ближе чем на 7 очков. Слабым утешением для команды Евгения Мурзина стала вторая за игру выигранная четверть.

Несмотря на хорошую игру, Прикарпатье-Говерла проиграла уже 17-й матч чемпионата из 19-ти. Днепряне, в свою очередь, выиграли все 16 поединков.

Столичный бабл завершится сегодня противостоянием Киев-Баскета и БК Запорожье, начало — в 18:00.

Регулярный чемпионат продолжится завтра, 25 января, двумя матчами в Ровно. Местный БК примет Кривбасс, а Старый Луцк сразится с Черкасскими Мавпами.

Суперлига FAVBET-2024/25. Регулярный чемпионат

Прикарпатье-Говерла — Днепр — 65:75 (21:16, 13:19, 9:19, 22:21)

Прикарпатье-Говерла: Маркив (24 + 7 подборов), Морозов (17 + 13 подборов + 4 перехвата — 4 потери), Рид (14 — 7 потерь), Кабацюра (9 + 8 подборов + 5 передач + 3 перехвата), Бречка (1), Иванов (0 +4 подбора)

Днепр: Конев (18 + 6 передач), Тимофеенко (17 — 3 потери), Сыпало (12 + 6 подборов + 5 перехватов), Дубоненко (9), Сорочан (6), Загреба (5), Закурдаев (5), Горобченко (3 + 5 подборов + 5 передач)

Источник