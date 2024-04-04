Баскетбол
Блок-шот Янниса Адетокунбо — в топ-10 моментов дня в НБА (видео)
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Бостон с Михайлюком разбил Оклахому, Лейкерс обыграли Вашингтон в НБА
Украинский защитник Селтикс записал на свой счет две передачи Бостон Селтикс — Оклахома Сити...
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Зірка «Кварталу» прийшла на матч плей-оф Суперліги. І придбала майку лідера однієї з команд
Зірка «Кварталу 95» та народний депутат Юрій Корявченков виграв майку капітана «Старого Луцька» Володимира...
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Киев-Баскет обыграл Прикарпатье-Говерлу и вышел в полуфинал Суперлиги FAVBET
Киевляне в полуфинале сразятся с БК Ровно, другую пару составят Днепр и Черкасские Мавпы...
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ЛеБрон Джеймс стал лучшим скорером в истории баскетбола
Уникальное достижение 39-летнего американца ЛеБрон Джеймс, Getty Images Легендарный форвард Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс установил...