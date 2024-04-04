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Баскетбол

Блок-шот Янниса Адетокунбо — в топ-10 моментов дня в НБА (видео)

Лучшим эпизодом стал данк Паоло Банкеро

Блок-шот Янниса Адетокунбо — в топ-10 моментов дня в НБА (видео)

Блок-шот Янниса Адетокунбо — в топ-10 моментов дня в НБА (видео)

Яннис Адетокунбо, фото — Getty Images

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