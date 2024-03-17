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Футбол

Дженоа с Малиновским сыграла вничью против Ювентуса: результаты матчей Серии А

В рамках 29 тура итальянской Серии А состоялся матч Ювентус — Дженоа, закончившийся нулевой ничьей.

Украинский полузащитник «грифонов» Руслан Малиновский вышел на поле на 70 минуте.

Чемпионат Италии — Серия А
29 тур, 17 марта

Ювентус — Дженоа 0:0 (0:0)

Удаление:  Влахович 90+3

Также в этом туре состоится еще 4 игры:

  • 16:00. Верона — Милан
  • 19:00. Аталанта – Фиорентина
  • 19:00. Рома – Сассуоло
  • 21:45. Интер — Наполи

    • Накануне Лацио удержал победу над Фрозиноне, Монца одолела Кальяри, Эмполи с Виктором Коваленко минимально проиграл Болоньи. Для украинца это был матч в сезоне, в которых он забил 2 гола и отдал 1 ассист.

    champion.com.ua

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