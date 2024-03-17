Дженоа с Малиновским сыграла вничью против Ювентуса: результаты матчей Серии А

В рамках 29 тура итальянской Серии А состоялся матч Ювентус — Дженоа, закончившийся нулевой ничьей.

Украинский полузащитник «грифонов» Руслан Малиновский вышел на поле на 70 минуте.

Чемпионат Италии — Серия А

29 тур, 17 марта

Ювентус — Дженоа 0:0 (0:0)

Удаление: Влахович 90+3

Также в этом туре состоится еще 4 игры:

16:00. Верона — Милан

19:00. Аталанта – Фиорентина

19:00. Рома – Сассуоло

21:45. Интер — Наполи

Накануне Лацио удержал победу над Фрозиноне, Монца одолела Кальяри, Эмполи с Виктором Коваленко минимально проиграл Болоньи. Для украинца это был матч в сезоне, в которых он забил 2 гола и отдал 1 ассист.

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